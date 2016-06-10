欧洲已公布经济指标--2016/6/10

中国债市：未来仍需高度关注流动性风险和市场风险--证监会官员
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.6 r +0.4 r +1.7 r 英国 第一季 +0.4 r +0.6 f +2.0 r 德国 第一季 +0.7 f-@ +0.3 f-@ +1.3 f-u 法国 第一季 +0.6 f +0.3 f -- 意大利 第一季 +0.3 f +0.2 r +1.0 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 5月 -- 持平 f -0.1 p 英国 4月 +0.1 +0.4 +0.3 德国 5月 +0.3 f -0.4 f +0.1 f 法国(HICP) 5月 +0.3 p +0.1 f 持平 p 意大利(HICP) 5月 +0.3 p +0.2 f -0.3 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 4月 -0.3 +0.3 -4.4 英国 4月 +0.4 u +0.3 u -0.7 u 德国 4月 +0.1 持平 -3.1 法国 4月 -0.5 +0.3 -4.1 意大利 4月 -0.7 +0.2 -4.1 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 4月 10.2 10.2 英国 1-3月 5.1 5.1 德国 5月 6.1 @ 6.2 @ 法国 第一季 10.2 10.2 r 意大利 4月 11.7 11.5 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
--港铁 车务总监刘天成表示，去年全年港铁载客超过17亿人次创新高，乘搭人次按年增加850万，并已增加超过7,000班列车；为了维持高水平服务，去年投放超过70亿港元作维修。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字855.0 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.99 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.2% 核心CPI(较前月)