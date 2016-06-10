欧洲已公布经济指标--2016/6/10

中国债市：未来仍需高度关注流动性风险和市场风险--证监会官员

路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。