美国各类经济指标总览--2016/6/10

台湾经济指标预测--1月17日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
美国财政部周五公布，美国政府5月预算赤字为530亿美元，较上年同期的赤字840亿美元减少了38%。接受路透调查 的分析师预计，美国政府5月预算盈余为600亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (5月) 5.0 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加3.8 (5月) 增加12.3 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.4 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (4月) +0.1 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) +0.2 (4月) +0.1 (3月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.2 (4月) -0.1 (3月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.1 (4月) -0.1 (3月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +0.5 (第一季初值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.7 (第一季初值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) 1.3 (4月) -0.3 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差374.4 (4月) 逆差355.4 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) +0.7 (4月) -0.9 (3月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (4月) 74.9 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.4 (6月4日当周) 26.8 (5月28日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字530亿 (5月) 盈余1,060亿 (4月) 领先指标(%) +0.6 (4月) +0.2 (3月) 个人所得(%) +0.4 (4月) +0.4 (3月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加134.2 (4月) 增加283.8 (3月修正值) 企业库存(%) +0.4 (3月) -0.1 (2月) 建筑支出(%) -1.8 (4月) +1.5 (3月修正值) 消费者信心 94.2 (4月) 96.1 (3月修正值) 房屋开工(万户) 117.2 (4月) 109.9 (3月修正值) 建筑许可(万户) 113 (4月修正值) 107.7 (3月修正值) 成屋销售(万户) 545 (4月) 536 (3月修正值) 新屋销售(万户) 61.9 (4月) 53.1 (3月修正值) 工厂订单(%) +1.9 (4月) +1.7 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.4 (4月) +1.9 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 52.9 (4月) 55.7 (4月) 供应管理协会制造业指数 51.3 (5月) 50.8 (4月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (4月) +0.2 (3月修正值) 进口物价(%) +0.3 (4月) +0.3 (3月修正值) 出口物价(%) +0.5 (4月) 持平 (3月修正值) 单位劳工成本(%) +4.5 (第一季修正值) +5.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北1月17日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单780亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,056.6亿台币，分别为： 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准，虽然有 新的需求出现，但需求量不大