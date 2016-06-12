主要国家经济指标预测--6月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日(一) 1000 中国规模以上工业增加值 5月 +5.9% +6.0% 中国固定资产投资(不含农户) 1-5月 -- -- 中国民间固定资产投资 1-5月 -- -- 中国房地产开发和销售情况月度报告 5月 -- -- 中国社会消费品零售总额 5月 +10.1% +10.1% 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月10日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 47.2 -- 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 38.2 -- 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 36.0 -- 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0600 德国批发物价指数(较前月) 5月 +0.9% -- (较上年同期) -2.3% -- 0645 法国工业生产(较前月) 4月 +1.2% +0.4% 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 +0.5% +0.2% 经工作日调整(较上年同期) +1.8% -- 0830 英国建筑业产出(较前月) 4月 +2.5% +1.7% (较上年同期) -3.7% -4.8% 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加1.38 增加0.38 失业率 6.9% 7.1% 就业参与率 65.7% 65.8% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 6月初值 94.3 94.0 现况指数 111.7 108.8 预期指数 83.2 83.9 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字530 赤字600 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张明钧/王洋; 审校 于春红)