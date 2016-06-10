国际油市：亚洲燃料油价差现分化，贸易商不确定后市走向

路透新加坡6月10日 - 亚洲燃料油价差周五出现分化，交易员表示因贸易商们对价格走势不确定性扩大，令购买活动低迷。

而周五国际油价从本周稍早触及的2016年高位回落，因美元走强。

尽管买卖报价数量几乎旗鼓相当，但一些潜在交易的买卖报价之差最高达7美元。周五的普氏窗口仅有一笔交易达成。

“大多数贸易商保持观望，以便不会显得太傻(如果压错价格方向的话)，”一位新加坡的交易员说。

路透Eikon数据显示，180-cst燃料油跨月价差 周五跌至贴水5.25美元，创下10月30日以来最低。

380-cst燃料油价差 周五缩窄至贴水3.50美元，周四曾跌至10月27日以来最低，贴水5.25美元。

“基本面没有变化，还是有很多供给，但市场上存在不确定性，对人气构成压力，”另一位新加坡的交易员说。

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，6月8日止当周，新加坡陆上燃料油库存下降至四周低位2,841万桶。但仍高于上年同期水准。

新加坡现货市场上有一笔交易达成。

SK从Phillips66买入40,000吨380-cst高硫燃料油，船期为7月2-6日。(完)

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