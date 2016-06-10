国际油市：亚洲燃料油价差现分化，贸易商不确定后市走向

《香港报摘》--信报1月17日
--港铁 车务总监刘天成表示，去年全年港铁载客超过17亿人次创新高，乘搭人次按年增加850万，并已增加超过7,000班列车；为了维持高水平服务，去年投放超过70亿港元作维修。
路透新加坡6月10日 - 亚洲燃料油价差周五出现分化，交易员表示因贸易商们对价格走势不确定性扩大，令购买活动低迷。
而周五国际油价从本周稍早触及的2016年高位回落，因美元走强。
尽管买卖报价数量几乎旗鼓相当，但一些潜在交易的买卖报价之差最高达7美元。周五的普氏窗口仅有一笔交易达成。
“大多数贸易商保持观望，以便不会显得太傻(如果压错价格方向的话)，”一位新加坡的交易员说。
路透Eikon数据显示，180-cst燃料油跨月价差 周五跌至贴水5.25美元，创下10月30日以来最低。
380-cst燃料油价差 周五缩窄至贴水3.50美元，周四曾跌至10月27日以来最低，贴水5.25美元。
“基本面没有变化，还是有很多供给，但市场上存在不确定性，对人气构成压力，”另一位新加坡的交易员说。
新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，6月8日止当周，新加坡陆上燃料油库存下降至四周低位2,841万桶。但仍高于上年同期水准。
新加坡现货市场上有一笔交易达成。
SK从Phillips66买入40,000吨380-cst高硫燃料油，船期为7月2-6日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 杜明霞)
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--获中央批准辞任政务司司长的林郑月娥，同日宣布参选特首。她认为现届政府良好政策要延续下去，当中包括土地及房屋；但她表明，下一届政府班子须注入新血。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 11月 +7.0% +0.3% 1/20 +8.9% 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y)