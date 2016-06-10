标题新闻：俄罗斯央行总裁预计今年美联储将加息一次或两次，加息步伐会是逐渐的

《香港报摘》--经济日报1月17日
--获中央批准辞任政务司司长的林郑月娥，同日宣布参选特首。她认为现届政府良好政策要延续下去，当中包括土地及房屋；但她表明，下一届政府班子须注入新血。
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--获中央批准辞任政务司司长的林郑月娥，同日宣布参选特首。她认为现届政府良好政策要延续下去，当中包括土地及房屋；但她表明，下一届政府班子须注入新血。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 11月 +7.0% +0.3% 1/20 +8.9% 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率