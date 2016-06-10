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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 22:20 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较小型船需求疲弱

路透6月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因较小型船需求疲弱。

整体乾散货运价指数 下滑1点，或0.16%，报610点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升11点，或1.11%，至1,006点。日均获利增加77美元，报7,241美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平在543点。日均获利下跌2美元，报4,337美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 跌3点，报557点。波罗的海灵便型船运价指数 跌5点，至327点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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