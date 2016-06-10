标题新闻：英特尔称将获得苹果芯片订单-STREETINSIDER援引彭博

《香港报摘》--信报1月17日
--港铁 车务总监刘天成表示，去年全年港铁载客超过17亿人次创新高，乘搭人次按年增加850万，并已增加超过7,000班列车；为了维持高水平服务，去年投放超过70亿港元作维修。
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--港铁 车务总监刘天成表示，去年全年港铁载客超过17亿人次创新高，乘搭人次按年增加850万，并已增加超过7,000班列车；为了维持高水平服务，去年投放超过70亿港元作维修。
--获中央批准辞任政务司司长的林郑月娥，同日宣布参选特首。她认为现届政府良好政策要延续下去，当中包括土地及房屋；但她表明，下一届政府班子须注入新血。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字855.0 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.99 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.2% 核心CPI(较前月)