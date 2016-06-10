USDA月报：6月10日全球农作物主要信息

台湾经济指标预测--1月17日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透6月10日 - 美国农业部(USDA)周五公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 6月 5月 6月 小麦(百万吨) 澳洲产量 25.00 25.00 24.50 澳洲出口 17.00 17.00 16.50 阿根廷产量 14.50 14.50 11.30 阿根廷出口 8.50 8.50 9.00 欧盟产量 157.50 156.50 160.01 欧盟出口 35.50 35.00 33.00 加拿大产量 28.50 28.50 27.60 加拿大出口 20.00 20.00 22.50 中国产量 130.00 130.00 130.19 中国进口 3.20 3.20 3.00 大豆(百万吨) 巴西产量 103.00 103.00 97.00 巴西出口 59.70 60.20 58.75 巴西进口 0.30 0.30 0.30 阿根廷产量 57.00 57.00 56.50 阿根廷出口 10.65 10.65 11.40 中国进口 87.00 87.00 83.00 豆油(百万吨) 中国进口 0.82 0.82 0.82 玉米(百万吨) 阿根廷产量 34.00 34.00 27.00 阿根廷出口 23.00 23.00 18.00 南非产量 13.00 13.00 6.50 南非出口 1.50 1.50 0.70 中国产量 218.00 218.00 224.58 中国出口 0.02 0.02 0.02 中国进口 1.00 1.00 2.00 棉花(百万包) 中国产量 21.50 22.50 22.50 中国年末库存 54.70 56.72 62.30 中国出口 0.10 0.10 0.13 中国进口 4.50 4.50 4.50 印度产量 28.00 28.00 26.80(完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北1月17日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单780亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,056.6亿台币，分别为： 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准，虽然有 新的需求出现，但需求量不大