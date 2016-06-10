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亚洲 | 2016年 6月 11日 星期六 01:10 BJT

欧元债市：10年期德债收益率迫近零水准，全球债市继续攀升

路透伦敦6月10日 - 德国10年期公债收益率周五触及纪录新低，逼近零水准。投资者担心全球经济成长和政治风险，令全球的避险债市呈现看多基调。

德债收益率离负值区域更近一步，30年期德债收益率触及逾一年最低水准。

本周全球公债收益率跌势并没有停下来的迹象，因一连串因素驱动投资者投向固定收益产品。

这包括6月23日英国退欧公投结果的不确定性，以及一周前美国公布疲弱就业数据后美联储加息的预期减弱。欧洲股市周五下挫超过2%，燃点对公债的需求。

德国、日本、瑞士及英国的10年期公债收益率周五皆创纪录低位，美国公债收益率 触及逾三个月最低位。

10年期德债收益率 在一周多一点的时间内下跌近10个基点，至最低0.010%。

30年期德债收益率 在过去一周下挫约20个基点，周五跌至0.57%。

“10年期德债收益率可能不久就会跌至负值，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan说。

德国通胀为0.1%，经调整通胀后，10年期德债收益率为负0.08%。

年期至九年的德债收益率已跌穿零，意味着，为持有这些德债，投资者愿意付出而不是得到收益。

欧洲央行和日本央行的官方存款利率已降至负值，扶助带动一批公债收益率跌至负值区域。

根据评级机构惠誉，5月全球价值略超过10万亿美元的主权债的收益率处于负值区域。欧洲央行在本周开始买入公司债，为其资产购买计划的一部份。

年期至五年的德债收益率目前均低于欧洲央行存款利率负0.4%，表示这些公债不符合欧洲央行购债计划的条件。

对全球经济成长的担忧令通胀预期下降。欧洲央行青睐的反映长期通胀预期的指标，五年和五年远期损益平衡通胀率 跌至1.40%以下，为3月来最低水平。(完) 　　

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