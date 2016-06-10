欧元债市：10年期德债收益率迫近零水准，全球债市继续攀升

台湾经济指标预测--1月17日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透伦敦6月10日 - 德国10年期公债收益率周五触及纪录新低，逼近零水准。投资者担心全球经济成长和政治风险，令全球的避险债市呈现看多基调。
德债收益率离负值区域更近一步，30年期德债收益率触及逾一年最低水准。
本周全球公债收益率跌势并没有停下来的迹象，因一连串因素驱动投资者投向固定收益产品。
这包括6月23日英国退欧公投结果的不确定性，以及一周前美国公布疲弱就业数据后美联储加息的预期减弱。欧洲股市周五下挫超过2%，燃点对公债的需求。
德国、日本、瑞士及英国的10年期公债收益率周五皆创纪录低位，美国公债收益率 触及逾三个月最低位。
10年期德债收益率 在一周多一点的时间内下跌近10个基点，至最低0.010%。
30年期德债收益率 在过去一周下挫约20个基点，周五跌至0.57%。
“10年期德债收益率可能不久就会跌至负值，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan说。
德国通胀为0.1%，经调整通胀后，10年期德债收益率为负0.08%。
年期至九年的德债收益率已跌穿零，意味着，为持有这些德债，投资者愿意付出而不是得到收益。
欧洲央行和日本央行的官方存款利率已降至负值，扶助带动一批公债收益率跌至负值区域。
根据评级机构惠誉，5月全球价值略超过10万亿美元的主权债的收益率处于负值区域。欧洲央行在本周开始买入公司债，为其资产购买计划的一部份。
年期至五年的德债收益率目前均低于欧洲央行存款利率负0.4%，表示这些公债不符合欧洲央行购债计划的条件。
对全球经济成长的担忧令通胀预期下降。欧洲央行青睐的反映长期通胀预期的指标，五年和五年远期损益平衡通胀率 跌至1.40%以下，为3月来最低水平。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北1月17日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单780亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,056.6亿台币，分别为： 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准，虽然有 新的需求出现，但需求量不大