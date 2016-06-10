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市场报道 | 2016年 6月 11日 星期六 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.67%，纳斯达克指数收挫1.29%

路透纽约6月10日 - 美国股市周五连续第二日下跌，因油价续挫，且在英国退欧公投前，对全球经济的担忧不断加剧。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 降119.85点，或0.67%，至17,865.34点；标准普尔500指数 跌19.41点，或0.92%，至2,096.07点；纳斯达克指数 下挫64.07点，或1.29%，至4,894.55点。

本周，道指上涨0.3%，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数下滑1%。(完)

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