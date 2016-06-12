《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月10日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 75.92 -1.64 -2.11 2340629
京东 21.06 -0.65 -2.99 13279993
新浪 52.23 -0.73 -1.38 363946
搜狐 39.71 -0.90 -2.22 207712
网易 161.98 -9.50 -5.54 2280315
百度 164.28 -4.71 -2.79 2446845
台湾
台湾积体电路 25.86 -0.37 -1.41 1938069
联电 1.95 -0.06 -2.99 209768
日月光 5.57 -0.13 -2.28 253882
硅品精密 8.02 -0.09 -1.05 429882
和信超媒体 2.60 -0.09 -3.35 4068
友达 2.77 -0.08 -2.81 50422
中华电信 34.89 -0.10 -0.29 40700
台湾国际航电 42.51 -0.73 -1.69 735765
香港
中国移动 56.87 -0.76 -1.32 82075
中国联通 10.88 -0.18 -1.63 104770
中国电信 45.11 -2.03 -4.31 7892
中芯国际 4.17 -0.05 -1.18 18329
电讯盈科 6.56 -0.08 -1.13 165
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李春喜 审校 王丽鑫)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。