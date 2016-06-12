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亚洲 | 2016年 6月 12日 星期日 10:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 75.92 -1.64 -2.11 2340629

京东 21.06 -0.65 -2.99 13279993

新浪 52.23 -0.73 -1.38 363946

搜狐 39.71 -0.90 -2.22 207712

网易 161.98 -9.50 -5.54 2280315

百度 164.28 -4.71 -2.79 2446845

台湾

台湾积体电路 25.86 -0.37 -1.41 1938069

联电 1.95 -0.06 -2.99 209768

日月光 5.57 -0.13 -2.28 253882

硅品精密 8.02 -0.09 -1.05 429882

和信超媒体 2.60 -0.09 -3.35 4068

友达 2.77 -0.08 -2.81 50422

中华电信 34.89 -0.10 -0.29 40700

台湾国际航电 42.51 -0.73 -1.69 735765

香港

中国移动 56.87 -0.76 -1.32 82075

中国联通 10.88 -0.18 -1.63 104770

中国电信 45.11 -2.03 -4.31 7892

中芯国际 4.17 -0.05 -1.18 18329

电讯盈科 6.56 -0.08 -1.13 165

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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