《国际主要央行公开市场操作一览》--6月12日

路透上海6月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。而根据美联储4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，就有可能在6月再次升息。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行4月28日维持货币政策不变，为实现物价目标，必要时将从量化、质化及利率三个角度进一步采取宽松举措。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

临时操作：

6/10 三天逆回购 -405 0.25%(固定利率)

6/9 隔夜逆回购 -414.35 0.25%(固定利率)

6/8 隔夜逆回购 -414.45 0.25%(固定利率)

6/7 隔夜逆回购 -499.06 0.25%(固定利率)

6/6 隔夜逆回购 -533.52 0.25%(固定利率)

6/3 三天逆回购 -581.83 0.25%(固定利率)

6/2 隔夜逆回购 -629.73 0.25%(固定利率)

永久操作：

6/9 买入MBS 12.89 --

6/8 买入MBS 21.38 --

6/7 买入MBS 12.87 --

买入MBS 5.16 --

6/6 买入MBS 23.10 --

6/3 买入MBS 13.52 --

6/2 买入MBS 5.37 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

6/8 七天期反向交易 0.05亿美元 0.87%(固定利率)

6/7 七天期反向交易 508.484 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行微幅上调了欧元区今年的经济增长和通胀预估，但维持处于负值区间的主要利率不变，并称将继续推进前所未有的刺激举措的落实。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周四(6月9日) 285,650

上周三 286,620

---------------------------------------

当期变化 -970

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁中曾宏警告有迹象显示全球经济不确定性及民间消费疲弱，并暗示央行准备好必要时将扩大货币政策刺激以达成其通胀目标。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,695.50亿台币定存单，与当日到期定存单4,650.50亿相较，定存单发行余额减少955亿台币。

--台湾央行周二发行2,071亿台币定存单，与当日到期定存单2,026亿相较，定存单发行余额增45亿台币。

--台湾央行周一发行6,677.80亿台币定存单，与当日存单6,703.30亿相较，定存单发行余额减25.5亿台币。 (完)