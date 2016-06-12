《专题新闻快速浏览》--中国及国际货币市场本周概况****

欲取得相关消息，请点击“报道全文”，即可读取所需新闻内容。 在流动性持续宽松态势下，中国央行公开市场本周以来逆回购投放力度减弱，与此同时 中期借贷便利（MLF）连续询量并超额续做，央行“一收一放”间意在维持短期资金面平稳 的同时熨平中期波动，大水漫灌难再期，精准滴灌为主流。 央行公开市场今日进行700亿元人民币七天期逆回购，利率继续持平在2.25%。据此计算 ，本周净回笼1,750亿元。分析人士认为，面对年中时点因素央行收短放长，适时提升MLF“ 出镜率”彰显维稳姿态，中短期操作工具趋于常态。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相 信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。而根据美联储4月货币政策会议 记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，就有可能在6月再次升 息。 欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市 场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要 再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至 0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。 日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金 融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行 的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行4月28日维持货币政策不变，为实 现物价目标，必要时将从量化、质化及利率三个角度进一步采取宽松举措。 台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。 ---------------------------------主要新闻------------------------------------ 《分析》中国央行逆回购投放力度减弱，MLF超额续做中短期工具趋常态 《中国央行票据未到期一览表》--6月12日 《中国公开市场回购未到期一览表》--6月12日 《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月12日 背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表 《全球主要央行动态》--6月2日-6月9日 《国际主要央行公开市场操作一览》--6月12日 --------------------------------其它消息------------------------------------ *股市新闻.......................................................... *债市新闻.......................................................... *汇市新闻.......................................................... *经济数据/宏观经济....................................... / ----------------------------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到 〃资料无法提供〃(Data not available)时，欢迎致 电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)