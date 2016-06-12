《专题新闻快速浏览》--中国及国际货币市场本周概况****

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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欲取得相关消息，请点击“报道全文”，即可读取所需新闻内容。 在流动性持续宽松态势下，中国央行公开市场本周以来逆回购投放力度减弱，与此同时 中期借贷便利（MLF）连续询量并超额续做，央行“一收一放”间意在维持短期资金面平稳 的同时熨平中期波动，大水漫灌难再期，精准滴灌为主流。 央行公开市场今日进行700亿元人民币七天期逆回购，利率继续持平在2.25%。据此计算 ，本周净回笼1,750亿元。分析人士认为，面对年中时点因素央行收短放长，适时提升MLF“ 出镜率”彰显维稳姿态，中短期操作工具趋于常态。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相 信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。而根据美联储4月货币政策会议 记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，就有可能在6月再次升 息。 欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市 场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要 再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至 0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。 日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金 融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行 的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行4月28日维持货币政策不变，为实 现物价目标，必要时将从量化、质化及利率三个角度进一步采取宽松举措。 台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。 ---------------------------------主要新闻------------------------------------ 《分析》中国央行逆回购投放力度减弱，MLF超额续做中短期工具趋常态 《中国央行票据未到期一览表》--6月12日 《中国公开市场回购未到期一览表》--6月12日 《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月12日 背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表 《全球主要央行动态》--6月2日-6月9日 《国际主要央行公开市场操作一览》--6月12日 --------------------------------其它消息------------------------------------ *股市新闻.......................................................... *债市新闻.......................................................... *汇市新闻.......................................................... *经济数据/宏观经济....................................... / ----------------------------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到 〃资料无法提供〃(Data not available)时，欢迎致 电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。