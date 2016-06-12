中国新债：农发行下周三将增发至多150亿元四期固息债，期限5-20年

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海6月12日 - 中国农业发展银行周日公告，将于下周三(15日)招标增发至多150 亿元人民币四期固息债，期限包括五年、10年、15年和20年。 上述四期债为该行今年第11期 、第八期 、九期CN160 409=CFXS、第10期 的增发债，票面利率依次为3.10%、3.37%、3.95%和3.9 5%。 具体发行条款如下： 2016年第11、8、9、10期增发债 -------------------------------------------------------------- 招标规模上限 5/10年：50亿元；15年：20亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 5/10/15/20年固息 招标时间 5/10年：6月15日下午14:00-15:00 15/20年：6月15日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 6月17日 起息日 5年：3月11日；10/15/20年：2月26日 发行期 6/16-6/17 上市日 6月21日 基本承销额 无 承揽费 5年：0.10%；10/15年：0.15%；20年：0.20% --------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。