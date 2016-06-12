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亚洲 | 2016年 6月 12日 星期日 13:22 BJT

中国新债：农发行下周三将增发至多150亿元四期固息债，期限5-20年

路透上海6月12日 - 中国农业发展银行周日公告，将于下周三(15日)招标增发至多150
亿元人民币四期固息债，期限包括五年、10年、15年和20年。
    
    上述四期债为该行今年第11期 、第八期 、九期CN160
409=CFXS、第10期 的增发债，票面利率依次为3.10%、3.37%、3.95%和3.9
5%。
    
    具体发行条款如下：
 
                    2016年第11、8、9、10期增发债
   --------------------------------------------------------------
    招标规模上限    5/10年：50亿元；15年：20亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   5/10/15/20年固息
    招标时间        5/10年：6月15日下午14:00-15:00
                    15/20年：6月15日下午14:00-15:30
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          6月17日
    起息日          5年：3月11日；10/15/20年：2月26日
    发行期          6/16-6/17
    上市日          6月21日
    基本承销额      无
    承揽费          5年：0.10%；10/15年：0.15%；20年：0.20%
    --------------------------------------------------------------(完)
                
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 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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