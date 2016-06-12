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亚洲 | 2016年 6月 12日 星期日 13:26 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*东至县城市    10        7   6/17簿记建档      --       AA-     6/20-6/21     东兴证券
经营投资     (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保)
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*瑞昌投资       6        7   6/16簿记建档   上限6.10%   AA-     6/17-6/21     天风证券
             (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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黄石磁湖高新   15        7   6/7簿记建档      4.50%     AA      6/8-6/14      天风证券
科技发展公司    7 (第3-7年末分别偿还20%本金)  4.97%
    (品种一由中合中小企业融资担保公司提供担保/品种二由重庆进出口信用担保公司提供担保)
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牡丹江          9        7   6/7簿记建     上限6.80%    AA      6/8-6/15    申万宏源证券
城市投资集团     (第3-7年末分别偿还20%本金)                                     国开证券
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兴化经济        8        6   6/8簿记建档   上限5.80%    AA      6/13-6/15     海通证券
发展有限公司      (第3-6年末每年偿还25%本金)
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安陆市建设      5        7    6/14簿记建档      --       AA-    6/15-6/17      天风证券
开发投资         (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团有限责任公司提供担保)   
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大连旅顺建设   7.7      10   6/16簿记建档      --       AA      6/17-6/20   恒泰长财证券
发展投资            (第7年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)
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成都地铁       10     可续期 6/16簿记建档      --       AAA     6/17-6/20   中信建投证券
有限责任公司            (每五年重定价/附发行人续期选择权)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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盘县城市棚户区  15        7   6/6簿记建档      6.00%     AA       6/7-6/13  中信建投证券
改造项目（翰林片区） (第3-7年末分别偿还20%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人)
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沪宁城铁        10        5   6/7簿记建档      4.38%     AAA      6/8-6/15    财通证券
惠山站区棚户区改造 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
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