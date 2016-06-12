《中国企业债发行日程表》--6月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *东至县城市 10 7 6/17簿记建档 -- AA- 6/20-6/21 东兴证券 经营投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *瑞昌投资 6 7 6/16簿记建档 上限6.10% AA- 6/17-6/21 天风证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 黄石磁湖高新 15 7 6/7簿记建档 4.50% AA 6/8-6/14 天风证券 科技发展公司 7 (第3-7年末分别偿还20%本金) 4.97% (品种一由中合中小企业融资担保公司提供担保/品种二由重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 牡丹江 9 7 6/7簿记建 上限6.80% AA 6/8-6/15 申万宏源证券 城市投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 兴化经济 8 6 6/8簿记建档 上限5.80% AA 6/13-6/15 海通证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 安陆市建设 5 7 6/14簿记建档 -- AA- 6/15-6/17 天风证券 开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 大连旅顺建设 7.7 10 6/16簿记建档 -- AA 6/17-6/20 恒泰长财证券 发展投资 (第7年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 成都地铁 10 可续期 6/16簿记建档 -- AAA 6/17-6/20 中信建投证券 有限责任公司 (每五年重定价/附发行人续期选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 盘县城市棚户区 15 7 6/6簿记建档 6.00% AA 6/7-6/13 中信建投证券 改造项目（翰林片区） (第3-7年末分别偿还20%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人) ========================================================================================= 沪宁城铁 10 5 6/7簿记建档 4.38% AAA 6/8-6/15 财通证券 惠山站区棚户区改造 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次