《中国企业债发行日程表》--6月12日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *东至县城市 10 7 6/17簿记建档 -- AA- 6/20-6/21 东兴证券 经营投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *瑞昌投资 6 7 6/16簿记建档 上限6.10% AA- 6/17-6/21 天风证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 黄石磁湖高新 15 7 6/7簿记建档 4.50% AA 6/8-6/14 天风证券 科技发展公司 7 (第3-7年末分别偿还20%本金) 4.97% (品种一由中合中小企业融资担保公司提供担保/品种二由重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 牡丹江 9 7 6/7簿记建 上限6.80% AA 6/8-6/15 申万宏源证券 城市投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 兴化经济 8 6 6/8簿记建档 上限5.80% AA 6/13-6/15 海通证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 安陆市建设 5 7 6/14簿记建档 -- AA- 6/15-6/17 天风证券 开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 大连旅顺建设 7.7 10 6/16簿记建档 -- AA 6/17-6/20 恒泰长财证券 发展投资 (第7年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 成都地铁 10 可续期 6/16簿记建档 -- AAA 6/17-6/20 中信建投证券 有限责任公司 (每五年重定价/附发行人续期选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 盘县城市棚户区 15 7 6/6簿记建档 6.00% AA 6/7-6/13 中信建投证券 改造项目（翰林片区） (第3-7年末分别偿还20%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人) ========================================================================================= 沪宁城铁 10 5 6/7簿记建档 4.38% AAA 6/8-6/15 财通证券 惠山站区棚户区改造 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。