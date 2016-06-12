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市场报道 | 2016年 6月 12日 星期日 14:15 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月7日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月7日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(496,330口)
    295,688   67,069   41,132  112,940  356,632  449,760  464,833   46,570  31,497
    
    较5月31日变动(未平仓合约：增加2,009口)
    
     21,099  -10,385    2,371  -20,684    8,970    2,786      956     -777   1,053
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       59.6     13.5      8.3     22.8     71.9     90.6     93.7      9.4     6.3
    
    各类交易商数量(总计为339家)
        164       88       76       47       62      252      193
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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