CFTC报告：COMEX期金6月7日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月7日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(496,330口) 295,688 67,069 41,132 112,940 356,632 449,760 464,833 46,570 31,497 较5月31日变动(未平仓合约：增加2,009口) 21,099 -10,385 2,371 -20,684 8,970 2,786 956 -777 1,053 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 59.6 13.5 8.3 22.8 71.9 90.6 93.7 9.4 6.3 各类交易商数量(总计为339家) 164 88 76 47 62 252 193 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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