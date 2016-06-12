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市场报道 | 2016年 6月 12日 星期日 14:14 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月7日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,748,314口)
    525,508  200,326  539,793  582,024  902,186  1647325  1642305  100,989 106,009 
    
    较5月31日变动(未平仓合约：增加38,774口)
    
      2,847   24,667   19,812   12,782   -6,418   35,441   38,061    3,333     713
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.1     11.5     30.9     33.3     51.6     94.2     93.9      5.8     6.1
    
    各类交易商数量(总计为425家)
        141      129      178      100      124      337      360
    (完)   
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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