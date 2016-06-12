CFTC报告：NYMEX原油期货6月7日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,748,314口) 525,508 200,326 539,793 582,024 902,186 1647325 1642305 100,989 106,009 较5月31日变动(未平仓合约：增加38,774口) 2,847 24,667 19,812 12,782 -6,418 35,441 38,061 3,333 713 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 30.1 11.5 30.9 33.3 51.6 94.2 93.9 5.8 6.1 各类交易商数量(总计为425家) 141 129 178 100 124 337 360 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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