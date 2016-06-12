CFTC报告：CBOT大豆期货6月7日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(872,273口) 322,060 79,883 114,041 373,333 572,914 809,434 766,838 62,839 105,435 较5月31日变动(未平仓合约：减少13,362口) 8,583 95 -16,590 -10,223 5,161 -18,230 -11,334 4,868 -2,028 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 36.9 9.2 13.1 42.8 65.7 92.8 87.9 7.2 12.1 各类交易商数量(总计为679家) 232 144 193 191 251 522 510 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。