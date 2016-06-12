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货币新闻 | 2016年 6月 12日 星期日 14:12 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月7日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(872,273口)
    322,060   79,883  114,041  373,333  572,914  809,434  766,838   62,839 105,435
    
    较5月31日变动(未平仓合约：减少13,362口)
    
      8,583       95  -16,590  -10,223    5,161  -18,230  -11,334    4,868  -2,028
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       36.9      9.2     13.1     42.8     65.7     92.8     87.9      7.2    12.1
    
    各类交易商数量(总计为679家)
        232      144      193      191      251      522      510
    (完)                   

  
 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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