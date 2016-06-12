CFTC报告：CBOT玉米期货6月7日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月7日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报 告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,466,703口) 498,527 171,012 209,610 624,214 875,140 1332351 1255762 134,352 210,941 较5月31日变动(未平仓合约：增加55,451口) 58,887 -19,780 2,489 -9,643 59,571 51,733 42,280 3,718 13,171 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 34.0 11.7 14.3 42.6 59.7 90.8 85.6 9.2 14.4 各类交易商数量(总计为770家) 213 136 195 234 334 556 580 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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