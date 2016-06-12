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市场报道 | 2016年 6月 12日 星期日 14:09 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月7日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月7日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报
告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,466,703口)
    498,527  171,012  209,610  624,214  875,140  1332351  1255762  134,352 210,941
    
    较5月31日变动(未平仓合约：增加55,451口)
    
     58,887  -19,780    2,489   -9,643   59,571   51,733   42,280    3,718  13,171
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       34.0     11.7     14.3     42.6     59.7     90.8     85.6      9.2    14.4
    
    各类交易商数量(总计为770家)
        213      136      195      234      334      556      580
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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