金砖国家：6月10日股汇市收盘纵览

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透6月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月10日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.58%，报823.82点。
中国股、汇市休市。
香港股市：收低逾1%，有关索罗斯做空的报导令投资者不安
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌3.32%，报49,422.159点，受巴西国家石油公司(Petrobras) 拖累。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4290/10，上日收报3.4015/35。
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南非股市：小幅下跌，尽管电信企业MTN 升至六周高位。指标Top-40指数 收盘下跌0.31%，报47,028.08点；大盘综合指数 收盘下跌0.33%，报53,175.15点。
南非汇市：兰特兑美元大跌逾2%，因商品价格下滑及交易商获利了结
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印度股市：收盘下跌，创下三周来首次周线下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周召开会议及英国本月稍晚进行脱欧公投前谨慎情绪弥漫。BSE指数 收盘下跌0.48%，报26,635.75点；NSE指数 收盘下跌0.41%，报8,170.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.76/66.77，上日收报66.71/66.72。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.76%，报924.65点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.32%，报483.76点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.48%，报65.28；卢布兑欧元 贬值0.91%，报73.41。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。