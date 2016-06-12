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亚洲 | 2016年 6月 12日 星期日 16:57 BJT

金砖国家：6月10日股汇市收盘纵览

路透6月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月10日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.58%，报823.82点。

中国股、汇市休市。

香港股市：收低逾1%，有关索罗斯做空的报导令投资者不安

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌3.32%，报49,422.159点，受巴西国家石油公司(Petrobras) 拖累。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4290/10，上日收报3.4015/35。

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南非股市：小幅下跌，尽管电信企业MTN 升至六周高位。指标Top-40指数 收盘下跌0.31%，报47,028.08点；大盘综合指数 收盘下跌0.33%，报53,175.15点。

南非汇市：兰特兑美元大跌逾2%，因商品价格下滑及交易商获利了结

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印度股市：收盘下跌，创下三周来首次周线下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周召开会议及英国本月稍晚进行脱欧公投前谨慎情绪弥漫。BSE指数 收盘下跌0.48%，报26,635.75点；NSE指数 收盘下跌0.41%，报8,170.05点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.76/66.77，上日收报66.71/66.72。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.76%，报924.65点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.32%，报483.76点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.48%，报65.28；卢布兑欧元 贬值0.91%，报73.41。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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