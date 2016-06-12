重温稿-中国经济：开展第三批PPP示范项目申报，不受理变相融资和BT项目--财政部

路透北京6月12日 - 中国财政部周日发布通知，会同行业部委联合启动第三批政府和社会资本合作（PPP）示范项目申报筛选工作，明确表示对采用建设-移交（BT）方式的项目，通过保底承诺、回购安排等方式进行变相融资的项目，将不予受理。

财政部网站刊登的该通知称，第三批PPP示范项目申报筛选注重与“十三五”(2016-2020年)期间重大问题、重点项目有机衔接，鼓励行业破冰、区域集群和模式创新，推动实现行业引领、区域带动和创新示范效应。

申报示范项目应具备的条件包括：项目属于能源、交通运输、市政公用、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化、体育等适宜采用PPP模式的公共服务领域。

项目需纳入城市总体规划和各类专项规划，新建项目应已按规定程序做好立项、可行性论证等项目前期工作；合作期限原则上不低于10年等。

通知并提出，有关部门应严格筛选申报项目，每个省市申报项目数量原则上不超过50个。

7月25日前，提交示范项目申报材料，逾期不再受理。7月底前，形成备选项目清单和项目评审工作方案。8月初，组织开展项目评审。8月上旬，完成项目评审，按照项目最终评分由高到低的顺序，综合行业、类型、地区分布形成示范项目名单，由财政部联合相关行业部委统一发布。

中国财政部此前联合国家发改委称，稳妥有序推进PPP工作，各地要通过合理确定价格和收费标准、运营年限，确保政府补贴适度，防范中长期财政风险，防范政府过度让利，并杜绝固定回报和变相融资。

在政府和社会资本合作的PPP模式加速趋势下，PPP有望成为提高民间投资积极性的重要抓手。目前地方政府推动PPP项目的积极性普遍较高，中央层面推进PPP项目的步伐也在加快。（完）

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