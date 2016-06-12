重温稿-中国证券：进一步便利境内外主体跨境投资，择时启动深港通--证监会

路透上海6月12日 - 中国证监会副主席姜洋周日称，证监会将着力深化资本市场双向开放，使开放的节奏和力度与中国经济发展水平、市场发育程度相适应，要进一步便利境内外市场主体进行跨境投资，择时启动深港通，完善沪港通。

他在出席陆家嘴论坛时并表示，将继续推进商品期货市场对外开放，循序渐进地引入境外投资者参与中国商品期货市场；进一步拓宽境内企业境外上市融资渠道，支持境内企业做优做强。

在加强上市公司监管方面，他强调，要严格依法执行强制退市制度，推进并购重组市场化改革，强化市场的优胜劣汰功能。加强对“忽悠式”重组、“跟风式”重组等的监管，引导上市公司规范运作，老老实实做好主业；鼓励上市公司加大回报投资者力度，促进市场长期投资、价值投资理念的形成。

“发展资本市场，必须始终坚持服务实体经济的根本宗旨，决不能‘脱实向虚’，更不能‘自娱自乐’。否则，资本市场就会成为‘无本之木’、‘无源之水’”姜洋说。

他还指出，证券市场要坚决守住不发生系统性风险的底线，要建立健全风险跟踪、监测和处置机制，提升提前研判风险的能力，切实关注单一业务、单一产品、单一机构的风险外溢问题，防止个体的理性行为演变为集体的非理性行为。