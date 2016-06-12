重温稿-中国证券：进一步便利境内外主体跨境投资，择时启动深港通--证监会

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海6月12日 - 中国证监会副主席姜洋周日称，证监会将着力深化资本市场双向开放，使开放的节奏和力度与中国经济发展水平、市场发育程度相适应，要进一步便利境内外市场主体进行跨境投资，择时启动深港通，完善沪港通。
他在出席陆家嘴论坛时并表示，将继续推进商品期货市场对外开放，循序渐进地引入境外投资者参与中国商品期货市场；进一步拓宽境内企业境外上市融资渠道，支持境内企业做优做强。
在加强上市公司监管方面，他强调，要严格依法执行强制退市制度，推进并购重组市场化改革，强化市场的优胜劣汰功能。加强对“忽悠式”重组、“跟风式”重组等的监管，引导上市公司规范运作，老老实实做好主业；鼓励上市公司加大回报投资者力度，促进市场长期投资、价值投资理念的形成。
“发展资本市场，必须始终坚持服务实体经济的根本宗旨，决不能‘脱实向虚’，更不能‘自娱自乐’。否则，资本市场就会成为‘无本之木’、‘无源之水’”姜洋说。
他还指出，证券市场要坚决守住不发生系统性风险的底线，要建立健全风险跟踪、监测和处置机制，提升提前研判风险的能力，切实关注单一业务、单一产品、单一机构的风险外溢问题，防止个体的理性行为演变为集体的非理性行为。
同时，要在完善逆周期监管的同时，引导机构主动加强风险控制，充分评估自身风险承受能力，摈弃盲目扩张规模的倾向，在稳健经营上下功夫，合理有序开展业务活动。当前，要在维护市场平稳运行的基础上，规范互联网股权融资活动，防范私募基金、股权众筹等领域的风险。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。