澳新经济指标预测--6月13日-6月20日****

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月13日(一) 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.3% 6月14日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 5月 -- 正9 企业信心指数 -- 正5 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字26.14 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至3月31日 -- 赤字77.1 6月15日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- +8.5% 0300 新西兰公债海外持有比例 5月 -- 63.2% 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 5月 -- 56.5 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.3% 6月16日(四) 0130 澳洲新车销售 5月 -- +2.2% 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加1.50 增加1.08 全职就业人数(万人) -- 减少0.93 就业参与率 64.9% 64.8% 失业率 5.7% 5.7% 6月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月20日当周 6月20日(一) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 龚芳)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。