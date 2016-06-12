标题新闻：印尼央行总裁预计商业银行将在未来15-24个月逐渐下调贷款利率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
标售日 发行种类 宣布日 结算日 06/13/2016 13周和26周期国库券 06/09/2016 06/16/2016 06/14/2016 四周期国库券 06/13/2016 06/16/2016 06/20/2016 13周和26周期国库券 06/16/2016 06/23/2016 06/21/2016 52周期国库券 06/16/2016 06/23/2016 06/21/2016 四周期国库券 06/20/2016 06/23/2016 06/22/2016 两年期浮息债券 06/16/2016 06/24/2016 06/23/2016 30年期TIPS 06/16/2016 06/30/2016 06/27/2016 13周和26周期国库券 06/23/2016 06/30/2016 06/27/2016 两年期公债 06/23/2016 06/30/2016 06/28/2016 四周期国库券 06/27/2016 06/30/2016 06/28/2016 五年期公债 06/23/2016 06/30/2016 06/29/2016 七年期公债 06/23/2016 06/30/2016 07/05/2016 13周和26周期国库券 06/30/2016 07/07/2016 07/06/2016 四周期国库券 07/05/2016 07/07/2016 07/11/2016 13周和26周期国库券 07/07/2016 07/14/2016 07/12/2016 三年期公债 07/07/2016 07/15/2016 07/12/2016 四周期国库券 07/11/2016 07/14/2016 07/13/2016 10年期公债 07/07/2016 07/15/2016 07/14/2016 30年期公债 07/07/2016 07/15/2016 07/18/2016 13周和26周期国库券 07/14/2016 07/21/2016 07/19/2016 52周期国库券 07/14/2016 07/21/2016 07/19/2016 四周期国库券 07/18/2016 07/21/2016 07/21/2016 10年期TIPS 07/14/2016 07/29/2016 07/25/2016 13周和26周期国库券 07/21/2016 07/28/2016 07/25/2016 两年期公债 07/21/2016 08/01/2016 07/26/2016 五年期公债 07/21/2016 08/01/2016 07/26/2016 四周期国库券 07/25/2016 07/28/2016 07/28/2016 两年期浮息债券 07/21/2016 08/01/2016 07/28/2016 七年期公债 07/21/2016 08/01/2016 08/01/2016 13周和26周期国库券 07/28/2016 08/04/2016 注：TIPS为通胀保值债券。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (整理 徐文焰；审校 龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)