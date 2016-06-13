欧洲经济指标预测--6月13日-6月20日****

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月13日(一) 暂无重要经济数据公布 6月14日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.4% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 0830 英国CPI(较前月) 5月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.3% 核心CPI(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +1.3% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.4% +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 5月 未经季节调整的投入物价(较前月) +0.9% +0.9% (较上年同期) -5.0% -6.5% 未经季节调整的产出物价(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) -0.4% -0.7% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.5% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第一季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 +0.7% -0.8% (较上年同期) +1.3% +0.2% 6月15日(三) 0645 法国HICP(较前月) 5月终值 +0.3% +0.1% (较上年同期) 持平 -0.1% 0830 英国请领失业金人数(千人) 5月 持平 减少2.4 按ILO标准计算的失业率 截至4月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +1.7% +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差286 6月16日(四) 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第二季 -- 负1.25%-负0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 +0.3% +1.3% (较上年同期) +4.0% +4.3% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.3% +1.5% (较上年同期) +3.9% +4.2% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.3% 持平 (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.7% 1100 英国央行利率决定 6月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 6月17日(五) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余323 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余273 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 218 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差13.31 对全球贸易收支 -- 顺差53.65 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.3% 薪资(较上年同期) -- +1.5% 6月20日当周 6月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)