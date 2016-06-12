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亚洲 | 2016年 6月 13日 星期一 07:52 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月13日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，建设资本市场要坚决守住不发生系统性风险的底线，要处理好事前防范和事后处罚的关系，保护投资者合法权益，稳步推进资本市场对外开放。 　

* 其他:

--上海保险交易所周日(12日)在上海挂牌，首期注册资本22.35亿元人民币。

--据了解，万科 将在6月18日之前提交重组方案，A股最晚于7月初复牌。另外，深圳地铁、万科等签署备忘录，就深化在地铁四期轨网上的战略合作等达成合作意向。

--乘联会发布的数据显示，5月份，新能源狭义乘用车销量26,208台，同比增长141%，环比增长27%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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