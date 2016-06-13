格林大华期货：上期有色金属指数短期内保持波动，2100点将是重要支撑位

以下内容节选自6月13日的《期货日报》：

美联储6月加息的可能性下降，导致有色金属有所反弹，但由于国内需求低迷，上期有色金属指数上周反弹至2165点后承压回落。

从有色金属价格趋势来看，短期内仍将保持波动。待美联储加息决议公布后，随着下半年中国工业旺季的来临，三季度，有色金属有望进入上涨格局。预计本周上期有色金属指数仍会面临调整压力，2100点将成为重要支撑位。(完)

详情请点选链接：here