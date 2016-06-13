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亚洲 | 2016年 6月 13日 星期一 09:16 BJT

新湖期货：郑商所易盛农期指数权重品种尚处于强势

以下内容节选自6月13日的《期货日报》：

上周，受权重品种影响，易盛农期指数周初继续上涨，随后高位小幅振荡，截至6月8日，易盛农期指数报收于1090.6点，较前一周上涨8.17点。

　　在美豆及连豆粕的带动下，菜粕期货再度冲高。美豆已连涨多日，主产区天气预报显示，7月天气情况将较常态更干热，令市场担心拉尼娜现象可能正在形成。菜油继续跟随外围市场反弹。整体来看，2016/2017年度全球油脂去库存趋势减缓，未来棕榈油产量将逐渐恢复正常；豆油产量需关注美国天气方面的变化；菜油虽然面临减产，但国内临储菜籽油仍在大力投放，全球油脂需求除印度外没有新增亮点，目前油脂市场不存在结构性的供需矛盾。但原油仍处于回升阶段，比较有利于维持油脂市场的供需平衡。在此背景下，美豆是油脂市场近期的关注焦点，鉴于美豆近期的强势表现，菜油可能还是跟随外盘维持偏强走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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