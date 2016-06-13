新湖期货：郑商所易盛农期指数权重品种尚处于强势

中国投资：优客工场完成4亿元B轮融资，成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
以下内容节选自6月13日的《期货日报》：
上周，受权重品种影响，易盛农期指数周初继续上涨，随后高位小幅振荡，截至6月8日，易盛农期指数报收于1090.6点，较前一周上涨8.17点。
在美豆及连豆粕的带动下，菜粕期货再度冲高。美豆已连涨多日，主产区天气预报显示，7月天气情况将较常态更干热，令市场担心拉尼娜现象可能正在形成。菜油继续跟随外围市场反弹。整体来看，2016/2017年度全球油脂去库存趋势减缓，未来棕榈油产量将逐渐恢复正常；豆油产量需关注美国天气方面的变化；菜油虽然面临减产，但国内临储菜籽油仍在大力投放，全球油脂需求除印度外没有新增亮点，目前油脂市场不存在结构性的供需矛盾。但原油仍处于回升阶段，比较有利于维持油脂市场的供需平衡。在此背景下，美豆是油脂市场近期的关注焦点，鉴于美豆近期的强势表现，菜油可能还是跟随外盘维持偏强走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
0230GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,176.4 1,166.7 日圆/韩元 10.2590/43 10.2666 韩国公债期货 * 109.43 109.54 韩国综合股价指数 2,069.07 2,070.54 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN]