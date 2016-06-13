新湖期货：郑商所易盛农期指数权重品种尚处于强势

在美豆及连豆粕的带动下，菜粕期货再度冲高。美豆已连涨多日，主产区天气预报显示，7月天气情况将较常态更干热，令市场担心拉尼娜现象可能正在形成。菜油继续跟随外围市场反弹。整体来看，2016/2017年度全球油脂去库存趋势减缓，未来棕榈油产量将逐渐恢复正常；豆油产量需关注美国天气方面的变化；菜油虽然面临减产，但国内临储菜籽油仍在大力投放，全球油脂需求除印度外没有新增亮点，目前油脂市场不存在结构性的供需矛盾。但原油仍处于回升阶段，比较有利于维持油脂市场的供需平衡。在此背景下，美豆是油脂市场近期的关注焦点，鉴于美豆近期的强势表现，菜油可能还是跟随外盘维持偏强走势。(完)