港报社评：继续扩大民间交流，促进两岸和平发展--文汇报6月13日

正当两岸关系由于台湾政局变化而面临严峻挑战之际，第八届海峡论坛昨日在厦门开幕。中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声在论坛开幕式指出，两岸关系形势越复杂，越需要两岸民众加强交流，大陆将不断完善政策措施，为台湾同胞在大陆工作、生活提供更多便利。俞主席的讲话，道出了大陆方面对两岸民间交流美好未来的殷切期望，也表达了坚持两岸关系和平发展道路，坚持推进两岸各领域交流合作的诚意和信心。可以说，大陆在坚持「九二共识」这一两岸关系政治基础的同时，将始终如一地关心台湾民众的福祉，将尽最大的努力来促进两岸和平发展并最终实现国家统一。

台湾当局新任领导人蔡英文在今年5月20日正式上台以来，对「九二共识」的核心意涵刻意回避，对两岸关系根本性质态度模糊，为两岸关系前景蒙上了阴影。因此，本届海峡论坛成为外界观察两岸关系发展的一个风向标。俞正声主席在论坛的讲话，更成为关注的焦点。俞主席的讲话，可以归纳为两个重点，一是重申维护两岸关系和平发展与台海和平稳定，关键是要坚持「九二共识」政治基础，坚决反对和遏制「台独」分裂活动。坚持这一政治基础，两岸关系就能向着光明的前景迈进。这充分说明，蔡英文当局一日不对「九二共识」这道必答题给出积极而完整的答案，两岸关系就将一直处在不稳定和不明朗的状态，始终面临着严峻的考验。如果蔡英文以为用回避、模糊的态度就可以蒙混过关，从而变本加厉地推动隐性「台独」，甚至冲击大陆底线的话，面对的将是大陆方面的坚决反对和强力遏制。

另一个重点，就是强调继续扩大两岸民间交流的重要性和必要性。俞正声指出，两岸关系形势越复杂，越需要两岸民众加强交流。只要坚持不懈，两岸民众交流定会成为维护两岸关系和平发展的「锚头」，成为两岸同胞共同驶向美好未来的「风帆」。他还表示，大陆将不断完善政策措施，为台湾同胞在大陆工作、生活提供更多便利；积极支持大陆台资企业转型升级和参与「一带一路」建设，促进两岸产业融合发展；热忱欢迎广大台湾青年来大陆施展抱负，为他们在大陆学习、就业、创业、交流搭建更多平台；同时鼓励开展两岸科技研发合作，深化两岸学术交流。这一系列彰显善意的举措，充分体现出大陆方面本着「两岸一家亲」的理念，期待进一步促进两岸民众交流往来的拳拳盛意，也给两岸同胞吃下一颗定心丸。虽然由于台湾新当局现时尚未明确认同「九二共识」，令两岸原有的官方联系受到影响，但两岸民间交流的大门不仅不会关闭，而且会更开放、更便利。

两岸的民间交流，一直是促进两岸关系发展的强大动力，回顾两岸关系的发展历程，就可以充分说明这一点。 从1987年两岸打破隔绝状态，到2008年两岸关系迈入和平发展新阶段，到2015年两岸人员往来逾985万人次，两岸民众交流日益频繁，跨越海峡的来往越走越方便、越走越密切，同胞之间已经构成无法割舍的情感联结和密不可分的利益联结。这些都为两岸继续走和平发展之路并最终迈向统一，奠定了坚实的基础。历史终将证明，岛内政局的变化，丝毫不能阻隔两岸民间往来的潮流，两岸关系和平发展不断向前推进、两岸民间往来规模不断扩大，是大势所趋，民心所向。

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