港报社评：土地纷争应用法律解决--星岛日报6月13日

终审法院首席法官马道立上周六在一个仪式上致词，说了一番语重心长的话，其中两句特别值得深思，一是「法律问题和争议，只透过引用法律及其精神来解决，除此别无他法」；二是「法律并非只为达到个人所想所求而设」。对他的说话，可以理解为︰法律争议不应以政治手段解决，而个人的信念与目的，不管自以为如何崇高正义，都不可以凌驾于法律之上。法庭就是基于这原则，不偏不倚处理争端，所有人对此都应该尊重。

资深大律师汤家骅认为马道立之言是「有感而发」，其中一个例子，是早前高院颁发临时禁制令，禁止非法占领马屎埔村农地，占据者因法庭作出不利他们的裁决，就斥责法庭偏帮地产商，显见愈来愈多人以政治角度看待法律，如果社会将政治期望加诸法庭，将损害香港的司法独立精神。

这个趋势的确十分令人忧虑，马屎埔村被非法强占所引发的冲突，料于本周升级，势将进一步凸显法律「政治化」的问题。

从法律上说，马屎埔村土地的业权属于恒基，已毋庸置疑。该公司于二○○四年将土地租予租户耕作，租约到二○○七年便结束，但对方几年来一直不愿交回土地，并以保卫农地为由拒绝迁出。

近期恒基终诉诸法律行动，根据合约原则取回其拥有的土地，要求租户离开。对方如认为拒迁有理有据，本来大可以采取法律手段反击，与恒基对簿公堂，在法庭上争辩，由法官作出裁决。但他们并没有这样做，而是把争端扩大为政治事件，与激进社运人士的「反新界东北发展行动」连结，藉以增加与恒基角力的筹码。

与此同时，一直以「反发展」为口号动员抗争的人士和团体，亦利用这个大好机会，把马屎埔村变成新战场，举起「坚守农地，保卫家园」的旗帜，开展另一场「斗争」。

至此，有关土地租约问题的法律争议完全变质，抗争者没法立于法律高地，遂抢占道德高地，并旧调重弹，采用了一年多前占领行动的手法，在村内架设高台，号召一批来自村外的社运人士进驻「死守」。

恒基为了终止占据行动，早前向法庭申请临时禁制令，由于地权谁属不可置疑，法庭基于法律原则颁出禁令，但占领人士对此罔顾不理，更以肢体冲击抗拒。上周法庭批准派出执达主任执行禁令，并可要求警方协助，但占领者仍无意离开。

正如马道立大法官所言，法律问题只能透过引用法律来解决，这是香港社会秩序与司法制度的基础。事到如今，马屎埔村农地的占领者应临崖勒马，放下政治斗争，回归法律，让法庭裁定谁是谁非，否则，其行动只会损害法治制度，必不会得到大多数市民支持。

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