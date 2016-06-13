港报社评：毒舌犯众怒，族群歧视须引以为戒--信报6月13日

台湾的社会撕裂程度，与香港比较是有过之而无不及，一旦牵涉具备政治元素的议题，通常的情况是彼此寸步不让，这一边呛声，那一边驳斥，各自站在不同的立场互相指摘，达成共识的机会微乎其微。不过最近有一件事罕见地引发全岛民众同声同气，不分蓝绿皆口径一致，身兼民进党主席的总统蔡英文甚至打破壁垒，分享了国民党主席洪秀柱的社交网站帖文，藉此呼吁社会中止撕裂，认为倾听和分享才能团结，国民党的新北市市长朱立伦则留言支持蔡英文的言论。

促成蓝绿阵营同仇敌忾的是一位名叫洪素珠的中年妇人，她自称是一个特殊组织「台湾民政府」所属的「公民记者」，上星期在网上发表一段短片，显示她在今年「二二八事件」纪念日谩骂外省籍老荣民（退伍军人），侮辱言论包括「台湾人没办法再养你们这些中国难民了」，以及「不要脸、滚回去」等等。此事旋即惹来台湾社会上上下下强烈反感，舆论一面倒挞伐，不同背景的政党团体均发表声明谴责，矛头集中指向这位出言不逊的「奇女子」。连日来，不但洪素珠的高雄住宅被扔鸡蛋，连她曾经工作过的地方亦受到无数电话骚扰，业务几乎瘫痪。「台湾民政府」虽然极力划清界线，否认与洪素珠的毒舌言行有任何关系，但其办事处依旧成为扔鸡蛋和撒冥纸的抗议对象。

对于老荣民无辜受辱，洪秀柱表示将在立法院提议成立《反族群歧视法》，总统府发言人黄重谚回应道，乐见国民党正视族群平等的议题。显而易见，蓝绿阵营皆不认同退伍军人沦为族群矛盾的出气袋。正如身为荣民之女的艺人伊能静所言：「有本事，去骂政治人物吧，眷村老伯伯，无产无业无亲无根，一身飘零，自以为可以赶走别人，只会欺负老年人的这位女士，是谁给了你自以为像神一样的权利，可以拿语言的石头掷向他们？」

台湾发生的这一件事，其实可以作为香港偏激政治组织的当头棒喝，尤其是那些自称「抗争无底线」的极端本土主义者，必须引以为戒，切勿泥足深陷。洪素珠之所以犯众怒，最主要的原因是她心胸狭隘，高举本土旗帜排挤非我族类，而且找上了属于弱势群体的年迈长者来宣泄其非理性的情绪，到头来引火自焚；骂人不要脸，自己才是颜面尽丢，应了香港本土俗语所云，剃人头者，人亦剃其头。

香港虽然没有退休军人公然受辱，然而，不是有来自内地的游客被骂「滚回中国」吗？不是有偏激政团鼓吹「驱逐蝗虫」吗？这些心胸狭隘的排外言行，针对的是无辜的个别人士，性质上跟台湾的毒舌妇人没有太大差异。中港矛盾是愈来愈政治化的争议，当中最令人反感的是部分偏激之徒上纲上线，将移居香港的内地人标签为「支那猪」之类的污名，充满族群歧视的意味。如果台湾人不分蓝绿皆讨厌洪素珠的嘴脸，那么可以肯定，以文明社会自居的香港人也不会容许无底线的泼妇骂街，偏激政治团体早晚要付出沉重的代价。

「台湾民政府」如今一举成名，就算否认跟洪素珠有关系，但其稀奇古怪的政治主张已随之曝光。这个组织自称是美国授权成立的独立政府机构，扬言日本天皇拥有台湾主权，美国总统握有台湾占领权，不但发行身份证和驾驶执照，还招募军人组成「黑熊部队」。根据维基百科的讲法，这是二○○八年二月二日成立的「私人国家」。吊诡的是，「台湾民政府」否认自己是台独组织，也不支持台独。

稀奇古怪的政治主张，香港同样愈来愈多，智商平均一百零七而冠绝全球的香港人，焉能轻易上当。

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