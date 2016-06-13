台湾债市：10年券105/4期殖利率早盘一度跌至历史低位，消息面偏向多方

路透台北6月13日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一走跌，盘中一度创下历史低位。交易员表示，上周台湾休假期间韩国降息，且美债10年期殖利率也到了四个月低位，激励多单进场。

交易员表示，股市表现不佳，国际债市走多，台债盘初再度向下走低至历史低位0.76%。只不过，交易员也表示，从本周到月底，每周都有大事件，不管是美联储(FED)的会议、英国退欧公投以及台湾央行的理监事会议，消息面重要事件颇多，仍值得关注。

〞南韩都降(息)了，大家认为台湾月底降定了。〞一位大型证券商交易员说。

韩国央行总裁李柱烈周五表示，该行计画维持货币政策宽松一段时间，以协助面对国内外的种种挑战。韩国央行周四将指标利率调降至纪录低点1.25%。

台湾央行将于6月30日召开第二季全体理监事会议，目前各方对台湾央行月底是否降息，看法分歧。

但也有交易员说，3月时央行虽然宣布降息，但会后的短率--隔拆利率却未引导向下，这令券商的成本没有走低，若本次也是如此，不排除短券将承压。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.75-0.77%。

投资者已经将美联储下次升息时间预期推迟至12月。在令人失望的5月非农就业报告上周公布前，市场认为有可能在6月或7月升息。投资者的下一个主要关注点是美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周将举行的政策会议，预计联储将会保持利率不变。

美国指标10年期美国公债收益率报1.639%， 稍早触及2月11日以来最低1.627%。

最新相关报导链接：

--美国情势：奥兰多一夜总会发生美国史上最严重枪击事件，50人罹难