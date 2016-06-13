《美国上市公司业绩公布日程表》--6月13日至6月20日

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透6月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (日-月-年) (日-月-年) 15-6-2016 BMO PGR.N May 2016 Progressive Corp 16-6-2016 BMO KR.N Q1 2016 The Kroger Co 16-6-2016 AMC RHT.N Q1 2017 红帽(Red Hat Inc) 16-6-2016 AMC ORCL.N Q4 2016 甲骨文(Oracle) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)