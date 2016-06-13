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市场报道 | 2016年 6月 13日 星期一 10:18 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月13日至6月20日

路透6月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：    
 开始日期     结束日期    公布时   公司代码  业绩季度及公司名称
                          间                 
 (日-月-年)   (日-月-年)                                                          
 15-6-2016                BMO      PGR.N     May 2016 Progressive Corp 
 16-6-2016                BMO      KR.N      Q1 2016 The Kroger Co 
 16-6-2016                AMC      RHT.N     Q1 2017 红帽(Red Hat Inc) 
 16-6-2016                AMC      ORCL.N    Q4 2016 甲骨文(Oracle)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)

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