《中国公开市场回购未到期一览表》--6月13日

中国投资：优客工场完成4亿元B轮融资，成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,150亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2016/6/14 7 2.25% 500 2016/6/15 7 2.25% 550 2016/6/19 7 2.25% 700 2016/6/20 7 2.25% 400 当月累计 2,150 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。 3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节 前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它 工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。 此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期 流动性调节工具(SLO)质押品范围。 4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开 展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告 》予以说明。(完) (整理 李宏薇; 审校 侯向明)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
0230GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,176.4 1,166.7 日圆/韩元 10.2590/43 10.2666 韩国公债期货 * 109.43 109.54 韩国综合股价指数 2,069.07 2,070.54 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN]