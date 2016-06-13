新闻稿：5月份中国经济运行总体平稳，工业增加值同比增6.0%--统计局

5月份，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，国民经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势。 一、工业生产稳定增长 5月份，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.0%，增速与上月持平，比上年同期回落0.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比下降0.5%，集体企业增长3.3%，股份制企业增长7.2%，外商及港澳台商投资企业增长3.1%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降2.3%，制造业增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。工业结构继续优化，高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.5%和8.5%，增速分别比上月加快1.8和0.6个百分点，分别比规模以上工业快5.5和2.5个百分点。规模以上工业企业产销率达到97.3%。从环比看，5月份规模以上工业增加值比上月增长0.45%。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长5.9%。 1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额18442亿元，同比增长6.5%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.66元，主营业务收入利润率为5.50%。 二、固定资产投资增速有所放缓 1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）187671亿元，同比增长9.6%，增速比1-4月份回落0.9个百分点。其中，国有控股投资64733亿元，增长23.3%；民间投资116384亿元，增长3.9%，占全部投资的比重为62.0%。分产业看，第一产业投资5081亿元，同比增长20.6%；第二产业投资74882亿元，增长5.8%；第三产业投资107708亿元，增长11.9%。高技术产业投资增长较快，1-5月份同比增长13.6%，比全部投资增速快4.0个百分点。从到位资金情况看，固定资产投资到位资金212521亿元，同比增长7.9%。其中，国家预算资金增长21.4%，国内贷款增长13.7%，自筹资金增长1.0%，利用外资下降18.5%。新开工项目计划总投资178192亿元，同比增长32.2%。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）比上月增长0.49%。 三、房地产销售较快增长 1-5月份，全国房地产开发投资34564亿元，同比增长7.0%，增速比1-4月份回落0.2个百分点，比上年同期加快1.9个百分点。其中，住宅投资增长6.8%。房屋新开工面积59522万平方米，同比增长18.3%，其中住宅新开工面积增长16.2%。全国商品房销售面积47954万平方米，同比增长33.2%，其中住宅销售面积增长34.2%。全国商品房销售额36775亿元，同比增长50.7%，其中住宅销售额增长53.4%。房地产开发企业土地购置面积7196万平方米，同比下降5.9%。5月末，全国商品房待售面积72169万平方米，比4月末减少521万平方米。1-5月份，房地产开发企业到位资金53681亿元，同比增长16.8%。 四、市场销售平稳增长 5月份，社会消费品零售总额26611亿元，同比名义增长10.0%，增速比上月和上年同期均回落0.1个百分点（扣除价格因素实际增长9.7%，比上月加快0.4个百分点）。其中，限额以上单位消费品零售额11885亿元，增长6.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额22973亿元，同比增长9.9%，乡村消费品零售额3638亿元，增长10.7%。按消费类型分，餐饮收入2878亿元，同比增长10.9%，商品零售23733亿元，增长9.9%，其中限额以上单位商品零售11165亿元，增长6.5%。从环比看，5月份社会消费品零售总额比上月增长0.76%。1-5月份，社会消费品零售总额同比增长10.2%。 1-5月份，全国网上零售额18089亿元，同比增长27.7%。其中，实物商品网上零售额14633亿元，增长25.9%，占社会消费品零售总额的比重为11.3%。