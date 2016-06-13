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亚洲 | 2016年 6月 13日 星期一 10:22 BJT

****《港报快速浏览》--6月13日报摘及社评****

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   -----------------------------报纸摘要------------------------------------
   《香港报摘》--信报                                                    
   《香港报摘》--经济日报                                                
   《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
                                                             
   ------------------------------社评---------------------------------------
   港报社评：土地纷争应用法律解决--星岛日报                              
   港报社评：继续扩大民间交流，促进两岸和平发展--文汇报                  
   港报社评：中国经济路线的冷交锋--明报                                  
   港报社评：毒舌犯众怒，族群歧视须引以为戒--信报                        
   港报社评：MSCI纳A股，看好更要防风险--经济日报                         
                                                             
   ------------------------------其他--------------------------------------
   中国报摘.................................................              
   台湾报摘.................................................              
 
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