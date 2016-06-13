中国货币市场：跨季需求略增但无碍资金宽裕，本周料压力仍有限

路透上海6月13日 - 中国银行间市场周一资金宽松局面持续，回购利率亦走势平稳。尽管跨季需求略有增加，但在充裕供给下仍能轻松消化，预计本周流动性整体压力依旧有限。

“还是挺松的，感觉这周应该压力不会大，看下周了，”华东一银行交易员说。

她表示，跨季末的21天和一个月期资金需求较上周有所增多，主要还是一些非银机构在提前做准备，因为该类机构的质押券以信用债为主，如果临近月末再借钱的话难度可能会明显增加；不过由于成交有限，跨季因素尚未对资金面构成实质影响。

她并认为，随着下周MLF（中期借贷便利）到期、缴税以及跨季需求进一步升温，资金面可能会逐步收敛，但因央行维稳态度仍坚定，料流动性波动将在可控范围之内。

央行公开市场今日进行400亿元人民币七天期逆回购操作，与到期量相同，单日既无净投放也无净回笼。

北京一银行交易员亦谈到，央行对平抑资金面波动仍很重视，从近期的MLF操作看，提前输血以营造良好预期的意图较为明确，半年末资金虽有压力，但料难掀起太大波澜。

央行上周二对14家金融机构开展MLF操作，共2,080亿元；其中三个月1,232亿元、六个月115亿元、一年期733亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%、3.0%。 另据路透统计，6月仅有一笔MLF到期，规模1,000亿元，到期日6月18日(周六)，因恰逢周末，将顺延至下周一。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9787 1.9720 +0.67

七天 2.2856 2.2840 +0.16

14天 2.5645 2.6024 -3.79

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.0350 1.8800 +15.50

七天 2.0550 0.5000 +155.50

14天 2.0950 1.3350 +76.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 1.9900 +1.00

七天 2.3500 2.3000 +5.00

14天 2.5800 2.6000 -2.00

Shibor

其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00

七天 2.3420 2.3430 -0.10

三个月 2.9476 2.9460 +0.16