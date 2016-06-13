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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 07:46 BJT

****主要国家经济指标预测--6月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值  
      
    6月14日(二)         
    0130 澳洲NAB企业现况指数                        5月           --         正9
                企业信心指数                                      --         正5
    0430 日本工业生产修正值                         4月           --       +0.3%
             产能利用率指数(较前月)                               --       +3.2%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                5月           --       +0.3%
                            (较上年同期)                          --       -2.4%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)      5月终值         +0.3%      +0.3%
                                 (较上年同期)                   -0.3%      -0.3%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 +0.3%      +0.3%
                                      (较上年同期)              -0.3%      -0.3%
    0830 英国CPI(较前月)                            5月         +0.3%      +0.1%
                (较上年同期)                                    +0.4%      +0.3%
             核心CPI(较前月)                                    +0.2%       持平
                    (较上年同期)                                +1.3%      +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.3%      +0.1%
                           (较上年同期)                         +1.4%      +1.3%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       +0.1%
                          (较上年同期)                            --       +1.4%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                    5月
                未经季节调整的投入物价(较前月)                  +0.9%      +0.9%
                                  (较上年同期)                  -5.1%      -6.5%
                未经季节调整的产出物价(较前月)                  +0.3%      +0.4%
                                  (较上年同期)                  -0.5%      -0.7%
                未经季节调整的核心产出物价(较前月)              +0.1%      +0.2%
                                      (较上年同期)              +0.6%      +0.5%
    0900 欧元区就业人口(较前季)                    第一季         --       +0.3%
                       (较上年同期)                               --       +1.2%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                     4月         +0.8%      -0.8%
                       (较上年同期)                             +1.4%      +0.2%
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数        5月          --       93.6
    1230 美国进口物价(较前月)                        5月        +0.7%      +0.3%
             出口物价(较前月)                                   +0.3%      +0.5%
    1230 美国零售销售(较前月)                        5月        +0.3%      +1.3%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%      +0.8%
    1400 美国企业库存(较前月)                        4月        +0.2%      +0.4%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                    5月          --       -5.7%
             进口物价(较上年同期)                                 --       -7.2%
    2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)         第一季     盈余10.5  赤字26.14
               年度经常帐收支(亿新西兰元)    截至3月31日     赤字74.8   赤字77.1
    2300 韩国失业率                                  5月          --        3.7%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值     预估值
    6月13日(一)  
    1000 中国规模以上工业增加值                     5月          +6.0%      +5.9%      
         中国固定资产投资(不含农户)               1-5月          +9.6%       --         
         中国民间固定资产投资                     1-5月          +3.9%       --  
         中国房地产开发投资                       1-5月            +7%       --    
             商品房销售面积                                     +33.2%       --
         中国社会消费品零售总额                     5月         +10.0%     +10.1%
    2245 新西兰食品价格指数                         5月          -0.5%       --     (完)   
   
           
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜; 审校 张明钧)

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