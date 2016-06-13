主要国家经济指标预测--6月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月14日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 5月 -- 正9 企业信心指数 -- 正5 0430 日本工业生产修正值 4月 -- +0.3% 产能利用率指数(较前月) -- +3.2% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.4% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 0830 英国CPI(较前月) 5月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.3% 核心CPI(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +1.3% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.4% +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 5月 未经季节调整的投入物价(较前月) +0.9% +0.9% (较上年同期) -5.1% -6.5% 未经季节调整的产出物价(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) -0.5% -0.7% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.5% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第一季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 +0.8% -0.8% (较上年同期) +1.4% +0.2% 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 5月 -- 93.6 1230 美国进口物价(较前月) 5月 +0.7% +0.3% 出口物价(较前月) +0.3% +0.5% 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.3% +1.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.8% 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.2% +0.4% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -5.7% 进口物价(较上年同期) -- -7.2% 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第一季 盈余10.5 赤字26.14 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至3月31日 赤字74.8 赤字77.1 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月13日(一) 1000 中国规模以上工业增加值 5月 +6.0% +5.9% 中国固定资产投资(不含农户) 1-5月 +9.6% -- 中国民间固定资产投资 1-5月 +3.9% -- 中国房地产开发投资 1-5月 +7% -- 商品房销售面积 +33.2% -- 中国社会消费品零售总额 5月 +10.0% +10.1% 2245 新西兰食品价格指数 5月 -0.5% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 张明钧)