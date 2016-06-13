《路透晚报》--6月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》前五月中国投资创十六年新低，经济内生动力不足政策扶持难缺席

中国经济继续呈现L型底部震荡之势。5月工业和消费基本持稳，但投资增速降至十六年新低，房地产投资高位降温，民间投资失速，凸显中国经济内生动力不足，仍在承受下行压力。

--中国经济：总理李克强称政府将采取更多措施欢迎外国投资

中国总理李克强称，政府将采取更多措施让外资能公平竞争，并称政府致力于削减钢铁产能。

--中国财政：1-5月财政收支增速保持平稳，后期政策性减收效应料更明显

中国5月财政收入增速较上月大幅放缓，财政支出急剧增加，但1-5月整体来看收支增速基本平稳。未来经济下行压力仍在，预计政策性减收效应还将进一步显现。

--中国经济：发改委核准京秦高速和山东省高青至广饶公路两项目，总投资约74亿

中国国家发改委称，核准山东省高青至广饶公路项目及京秦高速公路北京东六环至京冀界段的建设，两项目总投资近74亿元人民币。

--中国能源：2016年下达新增光伏电站建设规模1,810万千瓦--能源局

中国国家能源局发布关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知，今年全国新增光伏电站建设规模1,810万千瓦，其中，普通光伏电站项目1,260万千瓦，光伏领跑技术基地规模550万千瓦。

--《焦点》中国国有企业收购欧洲资产将面临欧盟更多审查障碍

欧盟执委会针对近期一项中国国有企业收购欧洲资产的计划作出裁决，此举意义重大，今后这类收购行动将面临更多监管审查。

--《焦点》中德领导人淡化市场经济地位敏感话题，李克强称不愿打贸易战

中国总理李克强在与德国总理梅克尔举行的新闻会上表示，中国不希望与欧洲打贸易战。梅克尔呼吁，有必要在世界贸易组织(WTO)框架下，就是否给予中国市场经济地位与中国进行更多讨论。

【金融】

--中国金融：蚂蚁金服入股金融资讯提供商朝阳永续，布局私募基金行业

中国金融资讯提供商--朝阳永续宣布，近日其获得蚂蚁金服的C轮投资，这是蚂蚁金服首次投资于国内金融资讯提供商和独立第三方财富管理公司。

--中国金融：新开发银行拟发行成员国本币债券，正筹划发人民币债券

金砖国家新开发银行副行长兼首席运营官祝宪表示，该行计划在进行美元和其他主要货币筹资的同时，大力发展成员国本币的筹资。目前该行正筹划第一个债券发行，在中国发行人民币债券。

--中国金融：上海今年拟在自贸区向全球发债，推金融业对外开放负面清单

上海市金融服务办公室主任郑杨表示，上海今年拟选择在上海自贸区向全球发行人民币债券；争取年内推出自贸区金融对外开放的负面清单。

--中国金融：可拓展沪港通模式，在港建立平台与在岸债券市场联通--专家

香港交易及结算所有限公司首席中国经济学家巴曙松表示，沪港通模式是可控、渐进的资本项目开放模式，可以进一步拓展到深圳股票市场、债券市场和商品市场。他特别指出，通过在香港建立类似的债券平台，有助于化解技术障碍，促进国内债市投资者的多元化，并吸引更多海外投资机构投资在岸债券。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》国债期货大涨现券走势仍淡，宏观数据不佳提振有限

中国银行间债市周一现券收益率小幅下行，尽管新出炉的5月宏观数据乏善可陈，市场仍未脱震荡情绪；不过国债期货则在端午节后的首个交易日迎来强势上涨，午后随着沪综指快速下跌，涨幅进一步扩大。此外，一级市场延续近期的热度，五期农发债招标结果显示需求均向好。

--中国货币市场：跨季需求略增但无碍资金宽裕，本周料压力仍有限

中国银行间市场资金宽松局面持续，回购利率亦走势平稳。尽管跨季需求略有增加，但在充裕供给下仍能轻松消化，预计本周流动性整体压力依旧有限。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.4526%，10年3.4760%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年期固息增发债，中标收 益率分别为3.4526%和3.4760%。一年、三年和五年固息增发债，中标收益率分别为2.6099%、3.0065%和3.1835%。

--《中国新债预测》国开行3/5/7年增发债预测均值为2.93%、3.13%和3.41%

中国国家开发银行周二将招标增发3/5/7年三期债。路透调查显示，5月经济数据显示基本面依旧不振，而股市大跌一定程度上亦催升避险情绪，预计明日三期债需求较好，定位略偏低于二级市场，预测均值分别为2.93%、3.13%和3.41%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价放量大贬，宏观数据不佳亦未提供助力

中国人民币兑美元即期早盘放量大跌近200点，端午假期国际美元连续走升拖累人民币中间价今日大贬212点。交易员称，人民币6.59元关口支撑仍较强，今日关注是否能跌破这一关键点位；而新出炉的中国工业、投资等宏观数据不佳，亦未能提供助力。

--中国汇市：人民币汇率三个篮子指数两升一平，CFETS指数持平在96.01

路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI为96.01，较上日持平；另外路透测算的SDR篮子指数为95.78，BIS篮子指数为97.21。

--中国金融：外汇交易中心称正筹备在伦敦、纽约等地设立分支机构

随着人民币国际化的推进，中国外汇交易中心也开始筹划在海外布局。外汇交易中心周日透露，其正积极筹备在伦敦、纽约等主要国际金融中心设立分支机构。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫3.2%创三个半月最大单日跌幅，利空因素叠加大盘承压

中国股市沪综指收挫3.2%，创三个半月最大单日跌幅。分析师指出，假日期间海外金融市场避险情绪明显升温，受此影响，今日大盘低开低走，尾盘加速跳水。另外管理层近日再次表态，促进价值投资理念形成，表明有意挤压市场泡沫，对传媒、影视板块等部分高估值品种造成明显压力，今日创业板领跌令场内人气再次受挫。

--中国个股：新希望、红旗连锁和小米联合发起的民营银行获批筹建

中国新希望集团有限公司、红旗连锁及小米科技全资子公司四川银米科技公司等共同发起的民营银行--四川希望银行，近日获得中国银监会批复筹建，这是四川省首家民营银行。

--中国个股：兴业证券被证监会立案调查，因涉嫌未按规定履行法定职责

中国中型券商--兴业证券公告称，公司周日收到中国证监会相关通知，因公司涉嫌未按规定履行法定职责，证监会决定对公司立案调查。

--中国个股：东贝B尝试沪市B股首单要约收购，但不以终止上市地位为目的

停牌近三个月的中国黄石东贝电器股份有限公司（东贝B）日前公告，间接大股东提出针对该公司流通股股东的全面要约收购报告，不过收购人明确表示此次要约收购不以终止上市地位为目的；这也是沪市B股的第一起全面要约收购。

--《焦点》中国证监会新主席主政加快变革，冀为A股纳入MSCI指数助力