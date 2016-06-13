香港证券：首批4支杠杆及反向产品正式挂牌，追踪韩国及日本股市

路透香港6月13日 - 香港首批4支杠杆及反向产品周一正式挂牌，为投资者提供追踪韩国及日本股市的短线投资工具。

韩国最大ETF管理人三星资产运用的香港分支--三星资产运用（香港）推出分别追踪韩国综合股价指数 200指数以及东证股价指数 各一支杠杆及一支反向的产品。

三星资产行政总裁具圣勳在记者会上称，根据公司于韩国的经验，很多散户乐于使用杠杆及反向ETF，因为这是一种简单而透明的投资工具；尽管香港以机构投者为主，预计仍有很多散户进入ETF市场。

“由于市场仍然波动，我们见到香港的机构投资者及散户对短期投资工具的需求有所增加。”他说。

截至上周五，该4支杠杆及反向产品--三星KOSPI 200每日杠杆（2X）产品 、三星KOSPI 200每日反向（-1X）产品 、三星东证每日杠杆（2x）产品 以及三星东证每日反向（-1x）产品 总共录得1.1亿港元资金流入。今早首日在联交所挂牌后则有少量成交。

杆杆产品旨在通过基于期货的模拟投资策略，提供指数单日表现两倍（2x）的单日投资表现，投资者一般用于捕捉股市反弹良机。反向产品则通过全面模拟策略提供指数的单日表现反向（-1x）的单日投资表现，多为投资者捕捉跌市机会。

香港证监会于今年2月发出指引，为较高风险的杠杆及反向ETF交易扫除障碍，但初期只容许追踪海外指数的产品，未来视乎市场发展情况考虑扩至香港指数。此外，由于这类产品与传统ETF不同，故不能命名为ETF。

杠杆及反向ETF在美国惹来争议，因监管机构担心利用衍生品所产生的流动性和交易对手风险。不过三星资产香港ETF市场推广副董事叶子健指出，杠杆及反向产品本身未如大多数人想像般复杂，且杠杆比率低于窝轮与牛熊证比较，只是投资者需注意杠杆及反向产品追踪指数的每日表现，故实际回报与投资者预期回报可能会有落差。

三星资产为韩国主要资产管理公司，目前在韩国管理资产规模超过整体市场50%，并占整体ETF交投量的77%；于今年3月末的管理资产则超过1,735亿美元。