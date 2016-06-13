《中国新债预测》国开行3/5/7年增发债预测均值为2.93%、3.13%和3.41%

* 招标品种：国开行3/5/7年固息增发债

* 期限及招标金额：3年：30亿；5年：40亿元；7年：50亿元

* 招标时间：3/5年：6月14日9:30-10:30；7年：9:30-11:20

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间：2.91%-2.98%；3.10%-3.18%；3.38%-3.45%

* 预测均值: 2.93%；3.13%；3.41%

路透上海6月13日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发3/5/7年三期债。路透调查显示，5月经济数据显示基本面依旧不振，而股市大跌一定程度上亦催升避险情绪，预计明日三期债需求较好，定位略偏低于二级市场，预测均值分别为2.93%、3.13%和3.41%。

市场人士并认为，近期政策性金融债供给规模有所下降，也有利于一级市场保持稳中偏暖局面，今日农发新债发行情况就相当不错。

“被（农发行新债高投标倍数）惊呆了。”上海一银行交易员称。他并表示，尽管其中有非国开金融债配置价值相对更好的原因，但市场情绪有所升温，对明日国开债投标还是会有推波助澜的作用。

农业发展银行下午招标的1-10年五期固息增发债需求火热，投标倍数均在4倍以上，其中10年品种高至7.25倍。

中国经济继续呈现L型底部震荡之势。5月工业和消费基本持稳，但投资增速降至十六年新低，房地产投资高位降温，民间投资失速，凸显中国经济内生动力不足，仍在承受下行压力。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七年期品种的最新收益率为2.9879%、3.2316%和3.4598%。

明日招标三期债为该行今年第八期 、第六期 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%和3.24%。

具体发行条款如下：

2016年第八、六、七期增发债

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发行上限 三年：30亿元；五年：40亿元；七年：50亿元

期限/计息方式 3/5/7年固息

招标时间 3/5年：6月14日9:30-10:30

7年：6月14日9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 6/16

起息日 3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25

分销期 6/15-6/16

上市日 6/20

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%