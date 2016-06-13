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债券 | 2016年 6月 13日 星期一 16:15 BJT

欧元债市：南部二线国家公债收益率攀升，有调查显示英国退欧阵营领先

围绕英国可能退欧的担忧导致英镑波动率周一升至纪录高位，英镑兑美元降至八周低位，兑避险日圆触及三年最低。

“如果英国退出欧盟...我们预期欧盟其他地区尤其是欧元区的政治风险将会加剧，”加皇资本市场首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik称。

意大利 和西班牙10年期公债收益率 均上升4个基点，分别报1.35%和1.48%，而希腊同期限公债收益率 上升约17个基点至7.85%。

10年期德债收益率 距离零值仍然仅一步之遥，报0.02%，上周五曾触及0.01%的纪录低位。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/刘秀红；审校 张涛/艾茂林)

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