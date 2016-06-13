欧元债市：南部二线国家公债收益率攀升，有调查显示英国退欧阵营领先

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
围绕英国可能退欧的担忧导致英镑波动率周一升至纪录高位，英镑兑美元降至八周低位，兑避险日圆触及三年最低。
“如果英国退出欧盟...我们预期欧盟其他地区尤其是欧元区的政治风险将会加剧，”加皇资本市场首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik称。
意大利 和西班牙10年期公债收益率 均上升4个基点，分别报1.35%和1.48%，而希腊同期限公债收益率 上升约17个基点至7.85%。
10年期德债收益率 距离零值仍然仅一步之遥，报0.02%，上周五曾触及0.01%的纪录低位。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/刘秀红；审校 张涛/艾茂林)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23