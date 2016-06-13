台湾汇市：台币量缩收跌逾2角，国际不确定因素升温拖累亚洲股汇双杀

* 台币兑美元随主要亚币量缩收跌逾2角 * 国际不确定因素升温拖累亚洲股汇双杀 * 明日台币交易区间暂看32.350-32.500 路透台北6月13日 - 台币兑美元 周一量缩收跌2.1角，中止连续八日收升。汇银人士表示，受累 于美国FOMC议息会议在即、英国支持退欧民调提升等国际不确定因素升高，亚洲股汇市同步挫跌，其中台股跌 幅扩大至逾2%，也不利于台币走势，短线国际变数较多料令台币随亚币震荡整理。 他们并指出，由于端午假期亚币弱势整理，台币开盘略见补贬意味，一度急跌触及32.500整数关口，不过 出口商抛汇卖盘随即进场收敛跌幅，至于外资稍有偏向买汇但量能不大，观望气氛偏浓，量缩静待国际变数厘 清，后续关注韩元及人民币贬势。 〞国际变数多，接下来台币走势会比较震荡。〞一位大型公股银行交易员说。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二将展开为期两天的议息会议，市场多数预料维持利率不变，投资者静 候关于下次升息时机的蛛丝马迹。此外，ORB为英国独立报所作的民调显示退欧阵营较留欧阵营领先10个百分 点。目前距离23日举行的英国退欧公投还剩下不到两周。市场预期时序愈临近公投，波动性将进一步加剧。 台湾股市周一重挫2.06%报8,536.22点，创近一个半月低位。台湾证券交易所今日资料显示，外资及陆资 在台股转为卖超54.24亿台币，中止此前连续12个交易日买超共计858.11亿台币。 台币兑美元实质价位在32.400-32.500间波动，上日区间为32.182-32.234。交易员预估，明日台币区间在 32.350-32.500。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛至价 平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.365/32.385，上日收在32.320。 多数新兴亚洲货币周一下跌，在英国脱欧公投和美联储议息会议召开前，市场对避险资产的需求升温 ；其中韩元 今日也收跌0.7%报1,173.4，上日收在1,165.5。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.435 32.225 32.400-32.500 32.480 5.87 10.75 司 元太外汇经纪公 32.432 32.225 32.401-32.435 32.420 2.89 3.63 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.035/-0.015 -0.085/-0.060 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)