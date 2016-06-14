台湾货币市场：6月14日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期4,407.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --Abbey National Treasury Services发行1.5亿美元。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)9,954.3亿台币： 6/15 1,520.5亿台币 6/16 1,887.5亿台币 6/17 2,876亿台币 6/20 2,967.5亿台币 6/21 4,130.3亿台币 6/22 1,963亿台币 6/23 2,315亿台币 6/24 1,554亿台币 *6/27 2,341亿台币 6/28 311亿台币 6/29 3,488亿台币 6/30 3,112.5亿台币 7/1 1,488亿台 币 注*：表更新 --国库券到期550亿台币。 6/24: 财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。 6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期2息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/16: 第二批信用卡缴税银行税款截缴台银。 --6/16：台湾央行发行两年期定存单，金额300亿台币，15日标售。 --6/24：财政部发行105/8期公债，金额暂估300亿台币，天期为五年期，21日标售。 --6/24: 第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)