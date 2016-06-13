全球金属：4月镍供应短缺扩大至10,100吨--INSG

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透伦敦6月13日 - 国际镍业研究组织(INSG)周一公布，全球市场4月镍供应短缺较前月扩大至10,100吨。
4月全球原镍产量为164,300吨，低于消费量174,400吨。
这是该组织在最新月报中公布的数字；同时还将3月镍短缺量从8,200吨下修至7,600吨。
今年前四个月，全球市场出现7,100吨的镍供应缺口，上年同期为供应过剩19,900吨。INSG称，需求量增长3.4%，产出下降了0.9%。
该组织提供最新数据称，全球生产商2月镍库存下降至85,600吨，1月为88,300吨。
INSG曾于今年4月表示，预计今年全球镍需求将略微超过供应，结束四年供应过剩。
该组织称，2016年镍产量将降至191.3万吨，去年为193.3万吨。(完) (编译 王颖；审校 陈宗琦)
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