更新版 1-台湾货币市场：拆款、短票及RP利率全面走扬，综所税款缴库致资金趋紧

* 综所税款缴库，市场资金续处紧俏状态 * 大银行供拆借资金有限，拆款利率上扬 * 市场资金紧俏，短票利率水涨船高 * RP市场普遍缺资金，利率走高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北6月13日 - 台湾银行间拆款利率周一微幅走扬。资调人员指出，因今天有巨额 的税款缴库，致市场资金持续处于紧俏状态，除少数大型银行有剩余资金供拆借外，其他金 融机构普遍缺钱，拆款市场延续上周〞紧〞张气氛。 他们表示，受到巨额税款缴款冲击，加上大型银行未在市场提供拆借，整体市场资金更 趋紧俏，尤其是中小型民营银行更是明显感觉到资金紧俏的气氛。 〞今天资金还是很紧，电话蛮多的，就连平常很少往来的银行都打来了，利率有稍微上 来一点，一周有到0.33%。〞一位大型银行资调人员说。 一中型公股银行资调人员表示，今天市场资金很紧，想拆也拆不到钱。另一中型民营银 行资调人员亦称，钱还是很不好调，〞怎么还是那么紧啊？就连银行一周也拆到0.30%。〞 大型票券公司资调人员指出，今天大家都缺钱，市场〞乱成一团〞，利率跟着走高，一 周拆款利率落在0.32%至0.34%的较高水准。 一票券公司资调人员称，午后由于市场资金依旧相当紧俏，不易调到钱，部分银行拉高 拆款，尤其是给票券公司的隔夜拆款，利率最高跳到0.30%；一周拆借利率最高亦冲到0.35% 。 根据财政部公布，截至5月31日止综合所得税和营利事业所得税的缴税金额为：综合共1 ,432.41亿台币、营所为2,936.38亿台币；两者合计初估达4,368.79亿台币，均将于本月底 前缴库。惟财政部官员称，前述数字还不包含邮寄途中的申报数字。换言之，月底缴库的税 款将超过前述数字。 本地时间17:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.435 32.225 台湾加权股价指数<.TWII 8,536.22 8,715.48 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.207% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.310% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.210% --两周拆款利率区间 0.210-0.340% 0.210-0.363% **短票利率上扬** 短票方面，大型票券商交易员指出，因今天有巨额的税款缴库，市场资金进一步趋于紧 俏，短票利率明显走高。 他们称，上周三的信用卡税款缴库大都在民营银行，缺钱的民营银行可向资金充裕的公 股银行拆借资金；今天情况刚好相反，由于综所税缴库多数是透过公股银行扣款，因公股银 行大都缺钱，致民营银行拆借到期无法续拆，资金更趋紧俏。 〞今天大家都缺钱，整个市场乱七八糟的，利率也上来了。〞一位大型票券公司交易员 说。 一大型银行资调人员即称，今天出来买票，但利率已自原来0.32%调升至0.33%，由于市 场资金较紧，大都能够接受较高的利率。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.31-0.33%，上日则在 0.31-0.32%。另跨月落点的短票利率主要成交在0.32-0.34%；上日为0.31-0.33%，部分升至 0.34%。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.323%，区间在0.28-0.40%， 交易金额为211.43亿台币；前日则在0.316%，区间在0.28-0.36%，交易金额为60.26亿台币 。 台湾央行周一发行4,361亿台币定存单，与今日到期定存单4,398.2亿相较，定存单发行 余额减少37.2亿台币。 本周央行定存单到期共1兆5,089.7亿台币，余日到期情况分别为：周二4,407.5亿、周 三1,520.5亿、周四1,887.5亿及周五2,876亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为662亿台币，累计超额准备共2,140亿台币、 加计前期1%的超额准备为3,254亿台币。 **资金紧RP利率走扬** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今天市场资金明显处于紧俏状态，利率随之 走扬，但因大家都没钱，即使拉高利率效果亦有限。 他们表示，受到巨额税款缴库影响，今天不论投信或是法人甚至是个人都呈走钱状态， 交易员均绷紧神经、谨慎应对，惟市场资金紧俏，很难调到钱，利率水涨船高。 〞今天就是一直走钱啊，从投信、法人甚至到个人都是在走钱，真是雪上加霜，快昏倒 了！〞一位大型票券商交易员说。 另一票券商交易员也说，今天一直在算钱，但怎么调都不够，〞这里走那里也走，就是 一直走(钱)，快疯了。〞 今天发行的债券为Lloyds Bank PLC的30年期金融债，金额为3亿美元；周二则有Abbey National Treasury Services plc 30年期公司债交割，金额为15亿美元。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率走高，主要成交在0.30-0.32%，上日则在0. 30-0.31%，部分0.29%。与银行承作的公债RP成交在0.31-0.32%，上日亦同。而短天期及一 个月天期公司债附买回利率在0.37-0.38%，上日亦在此水准。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间往上移，主要在0.25-0.26%，上 日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交在0.28-0.30%，上日则为0.23-0.29%；但与银 行承做的债券附买回利率主要成交在上日同水准，即在0.31-0.33%。(完) (记者 罗两莎；; 审校 林高丽)