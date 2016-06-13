版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 13日 星期一 18:22 BJT

东南亚股市：多数收低，受英国退欧担忧及疲弱中国数据拖累

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   354.54    -3.03   -0.85   +6.53   332.82
    新加坡                     2785.43   -37.54   -1.33   -3.38  2882.73
    马来西亚                  1629.77   -11.45   -0.70   -3.71  1692.51
    泰国                      1421.86    -7.35   -0.51  +10.39  1288.02
    印尼                      4807.23   -40.83   -0.84   +4.66  4593.01
    菲律宾                     7554.40    44.46   +0.59   +8.66  6952.08
    越南                        623.58    -6.26   -0.99   +7.69   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张涛/杜明霞/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐