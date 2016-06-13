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亚洲 | 2016年 6月 13日 星期一 18:16 BJT

中国新债：香港航空计划发行至多25亿元人民币熊猫债

路透香港6月13日 - 境外非金融企业熊猫债将再添一例。香港航空国际控股计划在交易所筹集25亿元人民币(合379美元)私募熊猫债。

上海交易所债券信息平台信息显示，该笔债券承销商为国泰君安。

香港航空是海南航空集团旗下航空公司，前身是成立于2001年的中富航空。

该公司在香港2011年发行三年期、6亿元点心债券，2014年发行两年期、8亿元点心债。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB)首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂。直至2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。

2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰。10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。(完)

(发稿 赵红梅；审校 林高丽)

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