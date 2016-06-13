中国新债：香港航空计划发行至多25亿元人民币熊猫债

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港6月13日 - 境外非金融企业熊猫债将再添一例。香港航空国际控股计划在交易所筹集25亿元人民币(合379美元)私募熊猫债。
上海交易所债券信息平台信息显示，该笔债券承销商为国泰君安。
香港航空是海南航空集团旗下航空公司，前身是成立于2001年的中富航空。
该公司在香港2011年发行三年期、6亿元点心债券，2014年发行两年期、8亿元点心债。
熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB)首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂。直至2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。
2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰。10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。(完)
(发稿 赵红梅；审校 林高丽)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。