国际油市：供给紧缩前景提振亚洲燃料油现货价差

路透新加坡6月13日 - 亚洲燃料油现货价差周一缩小贴水，行业消息人士表示因市场预期西方套利船货到岸将减少，会帮助清理过剩的新加坡供给。

尽管几周以来市场一直承受着即期供给充足的持续压力，但路透数据显示380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF还是升至5月30日以来最高，缩窄1.41美元至每吨较新加坡报价贴水2.90美元。

类似的是，180-cst燃料油的现货贴水FO180-SIN-DIF缩窄0.45美元至每吨较新加坡报价贴水2.74美元。创下5月31日以来最高。

在纸货市场上，6月-7月跨月正价差盘初缩窄，因市场预期供给将减少。不过随后该正价差又重回前日收盘水准，因尾盘抛压加重。

380-cst燃料油6月-7月跨月价差的贴水 周一盘初一度缩窄1美元，收盘持平于上周五收盘水准，为每吨较新加坡报价贴水3.50美元。

180-cst燃料油6月-7月跨月价差的贴水 盘初也一度缩窄2.50美元，但随后又重回前一日收盘水准每吨较新加坡报价贴水5.50美元。

据汤森路透油市研究和预估(Oil Research and Forecasts)周五公布的数据，6月6日当周初步估算7月到岸东亚的西方套利船货为290-310万吨，全月的数量在400-420万吨，大致持平于6月的395万吨。

新加坡现货市场上有三笔交易达成。(完)

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