国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，但基本面存在压力

路透新加坡6月13日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差周一仍牢牢保持在每桶11美元上方，交易员表示，过去四周以来裂解价差一直受到支撑，因地区需求良好且计划和计划外的炼厂停产导致供给紧缩。

500ppm柴油裂解价差周一报每桶11.71美元，比前一日结算价低0.16美元。

不过分析师和交易员预计，近期柴油相较于汽油的裂解价差坚挺态势不会持续下去。

巴克莱在其周一发布的周度客户报告中写道，在暗淡的冬季需求季之后，大多数地区的柴油裂解价差升至接近汽油的水平。‘

“我们预计未来几个月随着全球炼厂检修达到低点，印度进入雨季，以及法国的港口/炼厂罢工缓解，支撑柴油裂解价差的因素将会消退，”研究报告称。

“相较于柴油，基本面将开始再度偏向于支持汽油，尤其是过去几周的相对定价或已促使一些炼厂稍稍调整产出比例，向中质馏分油倾斜，”JBC Energy周一在其每日市场报告中写道。

越南的Saigon Petro已买入两艘10,000吨的含硫500ppm柴油船货，船期为7月1-5日和7月11-15日，价格为成本加运费价(C&F)每桶较新加坡报价升水2.15美元。

新加坡现货市场报告有三笔交易达成。(完)

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